晚市禁堂食等措施延長兩周　業界料上半年生意「死路一條」

港府今再宣布延長現有社交距離措施，包括二人一枱。

港府今（4日）宣布再延長現有社交距離措施，包括晚市禁堂食及2人一枱等；香港餐飲聯業協會會長黃家和慨嘆，對本港第一季飲食業生意不樂觀，又指若未來半年疫情未受控，港府維持社交距離措施，行業只會「死路一條」，冀港府長痛不如短痛，盡快推出強制全民檢測及落實疫苗接種時間。

社交距離措施再度收緊已持續逾一個月，12月本來是業界旺季，聖誕節及除夕檔期更為爆滿。但受疫情影響，去年12月的食肆晚市水盡鵝飛。黃家和指，去年12月生意比2019年下跌5成，雖然有部分餐廳加緊推出優惠下午茶套餐，但直言幫補不大，而且以往12月底已有酒樓接受預訂農曆新年團年飯訂單，雖然現時距離新年仍有一段時間，但現時收緊措施，明顯重挫新年訂單。

黃補充，對是次延長收緊社交距離措施不感意外，明白現時疫情仍未受控，故對第一季生意不抱太大希望，加上香港疫情失控，不少港商及內地商人都北上避疫，亦影響本港消費氣氛。若情況持續，餐飲、零售、服務業等只會「死路一條」。