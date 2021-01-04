土瓜灣郵政局1名員工初步確診　郵局今明關閉消毒

新冠肺炎疫情持續，再有郵政職員確診。香港郵政表示，土瓜灣郵政局1名櫃位員工初步確診新冠肺炎，已送往亞洲國際博覽館社區治療設施接受治療。土瓜灣郵政局今明兩日(4至5日)關閉消毒，而該郵局有13名職員需接受新冠病毒檢測。

香港郵政指，該名染疫櫃位員工最後上班日是於去年除夕(31日)，他上班時有量度體溫，結果正常，並一直有戴口罩，而且在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。該員工在當晚感到不適，並於前日(2日)接受新冠病毒測試，其於今日(4日)上午接獲衞生防護中心通知初步確診。

因應有職員確診，香港郵政於今日近中午知悉事件後，已即時關閉土瓜灣郵政局至明日(5日)，並按照衞生防護中心指引，徹底清潔消毒該郵局內所有設施及郵件。另外，香港郵政已通知過去14天內曾於該郵局內值勤的13名職員，並安排他們接受新冠病毒測試，在未有測試結果前，相關職員會在家休息。

因應土瓜灣郵政局關閉，市民可到附近位於紅磡的機利士路郵政局使用郵政服務。