李東海小學老師不滿校長　擔心秋後算帳不敢投訴

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠的死因研訊，校內多名老師先後被傳召出庭作供，大部分人都時任校長羅婉儀的處事方式均有微言。有老師作供時更坦言，由於擔心被秋後算帳，「唔知下場係咩」，當時即使對羅婉儀有不滿，也不敢向學校校董會反映。

吳婉萍老師供稱，羅不會聆聽別人的意見，形容她屬「一言堂」，又憶述羅曾要求她修改「STEM教育（科學、科技、工程和數學相關學科教育）」問卷中的答案，要她給予正面的意見。但她坦言，由於羅也是學校校董會成員之一，即使對羅感不滿，她擔心遭秋後算帳，因此沒有膽量向校董會投訴，自言除了填寫問卷外，便沒有其他渠道可以反映不滿。

女老師王華則批評羅欠缺同理心，沒有關心師生的需要，與學校所推崇的生命教育背道而馳。王舉例指，自己曾因腳傷請假，羅卻跟她說：「你大膽啲，請夠100日啦」。王因身體抱恙及工作量大而選擇降職，羅隨即說：「唔好以為申請降職就唔使做行政嘢」。

而勞佩玲老師形容死者教學上盡責，對學生關懷備至。事發前一日，羅曾提及死者向東華三院總部投訴她，但說時神態平靜，對投訴一事似乎沒有感覺，勞謂：「奇怪佢（校長）唔奇怪」。勞在庭上又哽咽着反問羅：「人人都有錯，點解為咗漏發通告嘅事折磨咁多日，一定要迫到最盡無彎轉嘅地步咩？」