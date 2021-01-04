鄭若驊沒正面回應會否設量刑委員會　議員斥避得就避

鄭若驊僅稱，裁判由法官在考慮證據和量刑指引作出。

近年部分法官的言論及量刑惹起不少爭議，有議員今午(4日)在立法會司法及法律事務委員會上，社會上仍不掌握案件量刑，甚至有意見認為應增設量刑委員會，認為律政司有責任就量刑作解說，並以早前律政司在壹傳媒黎智英申請保釋的案件上迅速入稟覆核為例。惟律政司司長鄭若驊僅稱，如律政司是相關案件的其中一方，不方便作法律解說，又指裁判由法官在考慮證據和量刑指引作出。有議員批評鄭若驊的說法是「避得就避」，令人有感不打算處理，理應有責任與司法機關商討。

鄭若驊在會上表示，本港的司法透明度高，市民亦可於網上查閱判詞，法官會考慮證據和量刑指引下作出裁決，呼籲市民應要保持理性，不要攻擊法院。她又指上訴庭會將案件的量刑標準清楚列明，讓下級法院知道如何作出量刑。

鄭續指，曾按《刑事訴訟條例》第81A條就刑罰提出申請，於2019年提出4宗申請、2020年則有17宗申請，當中有8宗已獲判決，屬2019年反修例示威活動的案件。

議員葛珮帆指不少市民對法庭的判決有投訴，情況不理想，直斥鄭若驊在會上僅稱決定由司法機關處理，令人有感不打算處理，認為即使司法獨立，但鄭若驊亦有責任與司法機關商討如何解決問題。

另外，議員梁美芬在會議指，與2014年發生的違法佔領運動相關的案件仍未處理，關注當局會如何跟進，又質問人手是否仍足夠及會否成立特別法庭處理。梁亦關注，律政司如何確保司法人員會如何處理近年發生的騷亂事件。

法律援助署署長鄺寶昌則表示，只有很少與酷刑聲請有關的司法覆核案件能成功申請法援，最多只有數十宗，又指大部分案件是自行入稟申請司法覆核。