政Whats噏：立會「零」口頭質詢　建制派偷懶？

在13號及20號嘅立法會大會中，議員提出嘅口頭及書面質詢都少於上限數目。

立法會大會設有口頭及書面質詢環節，畀立法會議員就當下社會情況直接質詢相關嘅政策局詢。之不過，建制派議員似乎未有珍惜呢個監察政府工作嘅機會，喺今個月13號及20號嘅立法會大會中，佢哋提出嘅口頭及書面質詢都遠少於質詢上限數目，口頭質詢甚至係「零」。唔通無泛民議員喺立法會後，建制派就冇嘢問？抑或為咗加快會議進度就齊齊偷懶唔做嘢？

根據立法會規定，每次大會所提出嘅質詢數目唔可以超過22項，如會議中唔會辯論不具立法效力議案，口頭質詢上限為10項；若要辯論有關議案，就最多只有6項口頭質詢。由於質詢數目有限，以往泛民主派議員仲喺立法會時，口頭及書面質詢嘅總數都超過20項。

之但係，依家建制派似乎未有充分發揮監察政府嘅功能，喺今個月13號嘅大會上，佢哋只提出6項口頭質詢及10項書面質詢；而今個月20號嘅會議嘅口頭質詢更加係「零」，只得12項書面質詢。

雖然現時由建制派主導嘅立法會開會速度「長驅正進」，但單睇有關質詢嘅數目，不禁令外界質疑建制派係咪未有妥善運用自身權力為民發聲，咁樣佢哋又點樣向市民保證，自己唔會係政府嘅「橡皮圖章」呢？