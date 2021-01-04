觀塘坪石邨公屋戶瞞報土地物業　被判監兩周

公屋戶在香港擁有住宅物業，不論其家庭入息或資產水平，均須遷離其公屋單位。房屋署今(4日)公布一名居住於觀塘坪石邨的公屋居民，在去年填寫入息及資產申報表時，申報無擁有土地及物業，但經調查後揭發該居民案發時擁有一幅位於大埔、土地及物業價值為1,600萬港元的土地。該名公屋居民因忽略申報物業而違反《房屋條例》，被房屋署作出檢控，今日被法院裁定罪名成立，裁判官考慮到案情嚴重，即時判監14天。

房署指出，該名居民填寫去年入息及資產申報表時，除了沒有申報土地及物業，亦聲稱其家庭總資產淨值符合現行公屋入息限額規定。不過該名居民事後被揭其擁有的大埔土地，獲地政總署於2018年批出建屋牌照，及於去年發出完工證，因此並不符合租住公屋的資格。

房署提醒所有公屋居民，必須如實申報入息及資產，否則可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》，如罪名成立，可判最高罰款5萬港元及監禁六個月；或因忽略提供資產申報表指明的詳情被控，如罪名成立，可判最高罰款2.5萬港元及監禁三個月。