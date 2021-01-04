嫌兒童身份證照片太醜　16歲男生買貼新相假證判緩刑

16歲男學生與家人於2013年藉投資移民從內地移居本港後，屢因身形肥胖兼衣着「老土」被同學嘲笑欺凌，他後來成功瘦身50磅，便不滿身份證上的照片不夠「靚仔」，遂購入假證以便換上較俊俏的相片，最終遇上警員截查被揭發。被告今（4日）在粉嶺法院承認管有偽造身份證罪，主任裁判官蘇文隆接納他並非為進一步犯案才管有假證，最終判他監禁3個月，緩刑3年。

案情指，警員於去年8月19日下午5時許，在港鐵大埔墟站A2出口見16歲姓劉被告和2名友人形迹可疑，遂上前截查。被告在銀包取出真的身份證交給警員，惟警員發現銀包內有另一身份證，懷疑是假證，最終被告在查問下坦承因為真身份證上的照片太醜，加上好奇，所以在內地花費800元人民幣購入涉案假身份證，用來讓朋友看。經檢驗後，化驗所證實假身份證是由噴墨打印機印刷，並沒真身份證上有的防偽特徵。

辯方求情稱，被告在國內長大，為人單純，雖曾赴加拿大升學，但因加拿大民風純樸，不太注重外表，一直沒有問題，直至他來港入讀國際學校，其外表和衣着品味終成同學笑柄。

被告本身擁有一張真的兒童身份證，但拍照時被告仍非常肥胖，樣子也不成熟，及後他雖然在兩年間減去50磅，但因他仍未夠18歲換新身份證，舊身份證仍屢遭同學嘲笑，他才於前年10月購入假證，以便讓同學看時「覺得好型」，他亦「有返啲信心」。

辯方指被告甚具音樂天分，更將對案件的不快和懺悔，在10日間寫成樂曲「秒針」，並上載至互聯網，藉以細訴自己的成長問題。

辯方又強調案中假證並非以高端科技製作，至於假證上被告的年齡比實際年長4年，英文名亦改為廣東話拼音，辯方解釋，被告因為比同學年輕，他為了「扮大人」才改動年齡，至於有關拼音方面，則是製造假卡的人自行為他更改，強調他無意將假證用作非法用途，只是做「心靈上的慰藉」。

裁判官指，雖然案例列明管有偽造身份證的人須判監12個月，但這案例只是針對用假證來找工作的人，於本案不適用，而考慮到被告將到外國升學，感化和社服令均不合適，遂判他緩刑。