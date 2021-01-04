於禮賓府外隧道意圖塗鴉　男子囚14天緩刑2年

自稱是香港中文大學法律系碩士生的33歲男子，前年9月15日晚上被發現獨自在禮賓府對開行人隧道，手持噴漆搖晃企圖塗污牆壁，遂警員截停拘捕。他早前經審訊後被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成，今日(4日)在西九龍法院被判監禁14天，緩刑2年。

在控罪書報稱學生的被告王康栢，過往無案底，他自稱畢業於中大中醫學系，又宣稱自己正研讀中大法律系碩士課程，及自修法律博士課程。他被控於2019年9月15日，在中環花園道與上亞厘畢道交界行人隧道保管有2樽噴漆，意圖在無合理辯解的情況下，用以損壞行人隧道的牆壁。

被告沒有律師代表，他今日親自求情時，批評法庭混淆法律觀點，說路政署本應民事檢控他行為不檢，但警方卻刑事起訴他；他又說管有物品意圖摧毀財產的控罪「响北韓呢類極權國家先會有」，更表示當日原本是「上山鋸扒」，而噴漆是拿來喝的，希望法庭考慮憐憫他予以輕判。

裁判官黃雅茵表示，被告被定罪後拒絕回答感化官的問題及披露自己的背景，法庭只能依賴他向法庭提供的資料判刑。而案中並無證據證明與示威相關，故以監禁14天為量刑起點，雖然並無減刑因素，但可以緩刑處理。