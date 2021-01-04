反修例案：擲竹枝落東鐵軌　3男女危及他人安全罪成還押候判

網民2019年11月11日發起「三罷」，當日有人在東鐵線大埔段路軌投擲竹枝，警方事後拘捕多人，其中4人受審後，今（4日）在粉嶺法院接受裁決。其中3名男女被裁定危及他人的安全罪罪成，裁判官黃國輝斥他們將近50枝既粗且長的竹枝擲落路軌，案情嚴重，判監無可避免，現將他們還押至1月18日，待索取更生中心和背景報告後判刑。餘下一名被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪的青年則獲判無罪，當庭獲釋。

4名被告依次為17歲女學生王文琦、24歲的何頌玹、28歲的郭力豪及21歲的呂駿豪。王、何和郭同被控有意圖地將物品放在或擲於鐵路上罪，以及屬交替控罪的危及他人的安全罪；呂則獨被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，指他管有錘、萬用刀和鉗等。

辯方求情稱，案發時頭班車仍未開出，故沒有列車經過，亦沒有列車因事件而受阻礙，認為本案較同類案件嚴重程度較低。

裁判官裁決指，當時有9名人士參與將竹枝掟落路軌，雖然警員未能指出王、何和郭各自的行動，但法庭認為他們並非單純犯案，而是共同犯案，並危及他人安危，故裁定他們罪成。至於呂的案件，辯方證人指呂身上的工具與工作有關，加上呂的被捕地點與掟竹枝的火車橋有一定距離，故裁定呂無罪。