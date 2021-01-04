警證供不合理控方又未能證明意圖　運輸工脫拒捕藏武罪

前年9月旺角警署外有人群聚集，期間有人塗鴉警署外牆，引來防暴警追截，49歲運輸工人涉嫌反抗警員拘捕，被捕後又疑被搜出一支雷射筆。該運輸工經審訊後，今（4日）在西九龍法院獲裁定在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕罪名不成立。裁判官施祖堯指，警員對於拘捕被告及搜身過程的證供不合情理，加上控方無法證明案發現場有示威集結，缺乏環境證供指控被告管有雷射筆是用作傷人。

控罪指被告陳卓傑於2019年9月22日在港鐵太子站外的公眾地方，攜有一個能發出雷射光束的裝置，並在太子站C1出口外抗拒在正當執行職務警員。

裁判官裁決時指，警員的證供有多處不合情理，例如他不是在報案室為被告搜身，而是在數步之遙的升降機大堂進行，難以相信他為何不依一般搜身程序。而被告被指於警署內掙扎逃脫，但他當時被鎖上手銬身處警署內部，單人匹馬面對3名警員的押解，實難以想像他會嘗試逃脫及能逃去何方。

至於被告辯稱涉案雷射筆是工作時用以照明，裁判官明言射筆根本不適合作照明，故不會接納其辯解。然而，警員在盤問時同意，案發時附近除有一人用噴漆去塗鴉警署外，並沒有其他針對警方的行為，控方無法舉證被告身處示威集結現場，亦未能證明他攜有雷射筆的意圖是傷人。