反修例案：男生被指堵路後匿殘廁　否認藏士巴拿索帶圖不軌

一名報稱居於已婚警察宿舍的17歲男生，涉嫌在警方驅散黑衣人期間被截，並被搜出士巴拿、燒烤鉗及索帶等。他否認控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，案件今（4日）在東區法院開審。警員供稱當日驅散一班站在路障旁的黑衣人，見被告跑進公園內的殘廁，待他出來便對他搜身，搜出涉案物品。

被告周智宏案發時為17歲，報稱學生。他被控在2019年11月11日，於筲箕灣南安街愛秩序灣公廁外管有士巴拿、燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。

警員洪傳衍供稱，當日早上接報有黑衣人在筲箕灣巴士站一帶堵路，便與同僚乘警車到現場進行驅散。接近案發地點時，他已看見有十多個黑衣人站在布滿路障的馬路上，於是落車追截。他尾隨其中一名黑衣人至愛秩序灣遊樂場，並見他走進遊樂場內的殘疾人士洗手間，遂與同僚站在門外戒備。

他於門外高呼：「警察！即刻開門！」初時沒人回應，數分鐘後被告才主動開門出來。他搜查洗手間後並無發現，於門外向被告搜身，在廁所外的背囊內搜出涉案物品，故宣布拘捕。

而辯方律師就指，被告當日並無出現堵路現場，而背囊亦不屬於被告。他在被捕當時已表示：「我返緊學校考試，啲嘢全部都唔係我嘅」。惟洪警員並不同意。聆訊未完，3月10日續審。