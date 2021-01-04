政Whats噏：疫情記者會轉網上掀滅聲風波　不足1日即「跪低」

新冠疫情仍然嚴峻，市民都想盡快掌握情況，但衞生署每日召開嘅疫情記者會竟鬧出「滅聲」風波。 衞生署尋(3日)公布由今日(4日)起疫情記者會改為網上舉行，期間記者只能透過文字提問，被各界炮轟有滅聲之嫌。不過，有關決定不足1日就「跪低」，衞生署尋日回復實體記者會模式。咪以為件事就咁完結，事關衞生署署長陳漢儀話若果處理好語音系統後，會再評估網上記者會安排，睇嚟係死心不息呀！

衞生署尋日話為咗減低喺衞生防護中心大樓嘅傳播風險，以及有效落實社交距離措施，所以決定由今日起疫情記者會將喺網上舉行，記者淨係可以透過文字提問，並唔接受傳媒用語音提問，問題如果有重複，就會以綜合回應嘅方式處理，令人質疑衞生署想篩查記者嘅問題。

相關嘅做法惹起各界不滿，有議員直指令人質疑有滅聲之嫌，亦有唔少專家更批評有關安排令記者無法追問，削弱咗公眾知情權。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇話只要現場空氣流通量足夠，大家有戴口罩，做足社交距離措施，根本就好安全，認為無必要取消實體記者會。袁又話「如果你話記者會唔安全，即係所有嘢都唔安全囉，返工都唔安全㗎，都係戴晒口罩。」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀都話，記者會就公眾及醫護關心嘅議題喺記者會上向官員追問，令大眾獲得想知嘅資訊，而呢啲資訊係官員不會主動公布。

最後唔夠24小時，記者會繼續以實體進行，但就由衞生防護中心改咗去政府總部演講廳，衞生署出稿解釋因為演講廳較寬敞，可以解決社交距離問題喎。點解衞生署會「跪低」？食物及衞生局局長陳肇始話由網上轉為實體記者會，係衞生署同新聞處商討後嘅決定，又交畀陳漢儀解釋，陳直認有份參與將記者會轉為網上舉行嘅決定，因為考慮到其他公營機構例如消委會都有舉行過網上記者會，但公布網上記者會後得到各界人士關注，所以立即改回現場發布記者會。

陳漢儀又話政府一直研究舉行網上記者會，加上早前衞生防護中心大樓有4名職員確診，所以想盡快加強社交距離措施。不過，由於即時翻譯音頻效果未如理想，暫時未做到語音新聞發布，當處理語音系統後，會再評估網上記者會安排。

原來回復實體記者會先係緩兵之計，事關佢講明處理好技術問題後會再作評估，睇嚟政府都未完全知衰，仍然係死心不息囉！