回歸廿年未正名　中港澳台須設統一交犯機制

香港和澳門已回歸逾20年，但兩地與內地至今卻仍未達成逃犯移交協議，造成極大漏洞，導致多年來惡貫滿盈的罪犯得以乘機逍遙法外。有學者表示，一國之內，不應存在「引渡」，須統一正名「移交」逃犯，又指內地與台灣早已簽訂刑事犯移交協議，不明白港澳之間為何仍未簽定相關協議，建議兩岸四地應盡快制訂一套統一移交逃犯的機制。

內地與台灣分別於1990年及2009年簽訂《金門協議》及《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，可移交刑事罪犯，包括共綁架、毒品、人口販運等組織犯罪，詐騙、洗錢、偽造貨幣及有價證券等經濟犯罪。

中台已簽訂相關協議，剩下中港澳移交逃犯的問題。只要建立一套機制，讓澳門與內地互通，因兩地均行大陸法，較容易達成共識；至於港澳兩地因分實行普通法及大陸，可稍後實施。如此一來，便可打通中港澳三地，解決逃犯移交的問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，引渡逃犯只是國與國之間的做法，引渡逃犯前須進行繁複的法律程序；相反一國之內的地區就只須透過簡單程序移交逃犯。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈直指，兩岸四地應盡快制訂和簽署移交及司法協作的相關協議，「冇理由任個逃犯喺境內走來走去唔理佢㗎」。他又稱，即使連內地與台灣都有簽訂可以移交刑事犯的協議，「唔明點解香港同澳門兩個特區咁怪」，促請當局盡快堵塞漏洞，令逃犯早日接受法律的制裁。