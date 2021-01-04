財政預算案下月公布　政黨促政府動用外匯基金投資回報推保就業計劃

新一份《財政預算案》將於下月底出爐，外界關注政府在疫情衝擊下能否提供有力措施紓解民困。有政黨今日（4日）向財政司司長陳茂波提交26項建議，包括促政府動用外匯基金投資回報中的2,000億港元推行保就業計劃，又建議政府派發電子消費券提振市道。

自由黨黨魁、紡織及製衣界議員鍾國斌表示，由於疫情嚴峻，相信財政司司長要繼續「洗錢」才能暫緩本港經濟困境。他指政府多次表示財政儲備只剩8,000億港元難以再派錢，惟本港外匯基金已累積逾4萬4千億港元，當中有逾8,000億港元更是一直以來的投資或利息回報，呼籲政府動用投資回報中的2,000億港元，推行新一輪防疫抗疫措施或財政預算案部分政策。

航運交通界議員易志明希望政府推出新一期涉400億港元的保就業計劃，助僱主支薪，同時亦為自僱人士稍紓生活壓力，而政府應汲取過去經驗更精準協助有需要行業。他又指跨境運輸行業已停擺近11個月，建議政府為跨境巴士及渡輪提供「復業」津貼，讓業界有資金作維修保養。

雖然政府於去年中曾全民派錢，惟批發及零售界議員邵家輝指因應疫情爆發，市民將現金用於購買防疫用品，提振市道作用有限。他建議政府分開數月向市民派發設有使用期限及金額不大的電子消費券，以鼓勵本地消費。

在租金支援方面，該黨主席、飲食界議員張宇人就建議推行「2＋2」免租方案，由政府訂立緊急規例立法規定業主在指定時間內免租。他指做法可參考新加坡，政府代受影響租戶向業主繳交兩個月租金，而業主同時減免租戶另外兩個月租金，減輕業界負擔。他又提出應寬免2021/2022年度全年住戶及非住宅物業的差餉及地租，並將上限分別增至每季10,000港元。