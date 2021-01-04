零售生意急跌90%　店東嘆難捱料結業　職員批政府零資助

往年不少市民均會在年初添置新衣等，迎接新一年來臨，惟去年至今的新冠肺炎疫情肆虐，導致遊客數量大跌，零售市道慘淡，有商家苦訴生意額急跌90%，預計農曆新年亦未能挽救生意，部分更有結業打算。東網記者今日(4日)到旺角視察，大型商場朗豪坊可見人流稀少，不少連鎖化妝店及服飾店乏人問津，而在場顧客「齋睇唔買」，店內職員亦只能閒談打發時間。至於旺角街頭雖仍有市民相聚逛街，但亦不及以往熱鬧，街上仍有營業的鐘錶珠寶、化妝品及藥房門可羅雀，不少商舖亦減價促銷。

鞋店東主蘇先生指，過往年尾至新年屬業內旺季，惟今年在疫情下全城死氣沉沉，不但失去一批外地客，就連本地客亦因經濟下行，而消費意欲大減，令近期的生意額按年急挫90%。他表示，自打理店舖至今長達約27年，從未試過生意如此慘淡，即使農曆新年將至，亦不抱太大期望，他嘆言「現時只能見步行步」，並期望疫苗推出後有助經濟復甦。

行李箱專賣店職員黃女士稱，以往店內外均逼爆人潮，惟疫情下受禁聚令等措施影響，人流大減，生意額劇跌90%，租金都難以支付，「以前賺落嗰啲都貼返晒落去」。她批評指，零售及飲食等行業均受疫情拖累時，港府卻集中援助飲食業，但就「冇點幫過我哋(零售業)」，認為不公平，促港府提供針對性資助，讓零售業「吊住鹽水交租先」。她預計，若疫情持續，店舖將在租約完結時結業。

鐘錶珠寶店東主陳先生表示，疫情下全球各地政府封關，令訪港旅客大減，加上港府禁止食肆晚市堂食，晚間人流大跌，導致近期生意額重挫80%，而過去半年都是以自身積蓄支付租金「蝕住做」。他説，即使農曆新年將至，零售市道在短期內亦難以回復正常，自己的店舖或會在數月後結業，直言「咁落去捱得幾多個月？」