食環署巡查逾800食肆及其他處所　檢控9名違防疫規例負責人

為加強就防疫規例嚴厲執法，食物環境衞生署昨（3日）在各區巡查了665間餐飲處所及145間其他處所，檢控了9名餐飲業務負責人，並向1名違口罩令人士發告票，另檢控1人涉嫌無牌經營食物業。此外，署方與警方在灣仔及深水埗進行聯合行動，共巡查了55間餐飲處所。

食環署巡查了665間餐飲處所及145間其他處所，共向9名涉嫌違規的餐飲業務負責人展開檢控程序，包括無遵守桌子之間距離或無戴口罩，另向1名違反口罩令的人士發出定額罰款通知書，以及就違反《食物業規例》向1名涉嫌無牌經營食物業人士展開檢控程序。在聯合行動中，警方也有採取執法行動。

過去4日（上月31日至本月3日），署方與其他部門共巡查3,522間餐飲處所及561間其他處所，並向40名涉嫌違反防疫措施的餐飲業務或其他負責人展開檢控程序，其中一人涉及違反晚市禁堂食令。署方亦向2名違反口罩令人士發告票，並向3名涉嫌違反其他法例人士展開檢控程序。此外，在深水埗北河街街市及熟食中心一帶進行的2日聯合行動中，署方向小販發出10個口頭警告，警方則就違泊發出12張告票。