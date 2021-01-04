私房菜東主終審上訴獲撤定罪　稱盤問證人遭裁判官干預

大埔一間私房菜餐廳東主，被指於3年前襲擊上門處理油煙投訴的環境保護署職員，他原本被裁判官吳重儀裁定普通襲擊罪成，被判監4星期，但緩刑18個月。不過，終審法院今天（4日）裁定他上訴得直，撤銷該定罪和擱置刑罰，並判他可獲約12500港元訟費。律政司表明不會要求重審案件，而終院稍後會書面交代判決理由。

控方指稱，環保署職員於2017年3月3日，到大埔翠怡花園一間食肆處理油煙投訴，其中一人於翌日去急症室求醫和報警，聲稱前一日被該食肆的東主兼廚師盧建新用拳頭打鼻。盧於2017年10月在粉嶺裁判法院被裁定普通襲擊罪成，判處緩刑。盧事後向香港大學的免費法律諮詢計劃尋求協助，並獲法律代表提出上訴。高院於2019年駁回盧的上訴後，盧提出終審上訴，終院今天開審處理他的上訴。

盧的律師指，盧在原審時沒有律師代表，當盧盤問控方證人時時，原審裁判官所作之干預超越了公平界線。此外，兩名涉事的環保署職員的證有明顯分歧，但原審裁判官未有充分解釋便信納兩名環保署職員的證供。