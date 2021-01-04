反修例案：警掃蕩堵路期間拘兩男生　承認見學生在跑便當示威者

2019年11月11日各區都有「大三罷」堵路及示威活動等，兩名男學生在鰂魚涌疑被搜出萬用刀、膠索帶、螺旋鉗、泳鏡及生理鹽水等，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，他們否認控罪，案件今（4日）在東區法院開審。涉案警長作供時承認，沒有親眼見被告堵路，只他們一行十多人似學生，當時並在行人路上跑，就理所當然覺得他們與堵路有關。

兩名被告分別是周銘鴻及17歲嚴姓男生，事發時他們分別是17及16歲。二人被控於2019年11月11日在鰂魚涌康怡廣場北座外，管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，周管有一把可摺萬用刀，嚴則管有3包塑膠索帶及一把螺旋鉗。

警員蔡志輝供稱，當日早上9時許坐警車從英皇道近書局街到康山道處理堵路事件，當到達太古城中心一座外，便見到有十多個戴口罩或蒙面的黑衣人沿住康山道行人路向西跑，便驅車追截。

同車的警長梅劍昇當時率先落車，截停首被告並對他施放胡椒噴劑。蔡就在被告的背囊搜出望遠鏡、泳鏡、生理鹽水及萬用刀等，當時被告還親口向他承認：「揼啲野出馬路堵下路」。惟辯方律師反駁，被告是在雙目被噴胡椒噴劑的情況下，對警員的誘導性提問作出非自願性回應。

梅警長在辯方律師盤問下，承認由北角英皇道近書局街到太古康山道，都見不到有堵路情況。他並承認，學生較大機會是示威者，故此見到一班類似學生的人在行人路上跑，就理所當然覺得他們和上級所講的堵路事件有關。

辯方律師質疑，當日較早時份西灣河發生警員向學生開真槍事件，質疑梅警長當日就像一隻驚弓之鳥，一見到學生衝過來就立即施放胡椒噴劑。惟梅斷言否認。聆訊未完，周四繼續。