港航以疫情下工資計算遣散費　關注組批罔顧社會責任

新冠肺炎重挫航空業，香港航空早前裁減250名機組人員，並以過往12個月平均收入計算遣散費。代表逾百名被裁員工的港航被裁員工關注組今(4日)批評，港航領取逾1.54億港元保就業資助後，隨即疑展開報復式裁員，向沒有參加兼職計劃的員工「開刀」，更拒絕以疫情前的正常收入計算遣散費，令部分員工遣散費大減近半，經強積金對沖後更「一毫子都拎唔到」，批評港航罔顧社會及企業責任，十分可恥，要求勞工處盡快安排三方洽談，並提出以2019年的平均月薪計算代通知金及遣散費等，否則不排除以法律途徑向港航提出訴訟。

關注組代表Apple指出，疫情下航空客運接近完全停擺，空中服務員每月僅得約7,800港元底薪收入，惟港航以疫情下工資計算遣散費及代通知金，大多數員工的遣散費大減近半。以一名年資約5年的乘務長為例，若以2019年平均月薪作計算，可獲約6.7萬港元遣散費；以2020年平均月薪作計算，遣散費則大減44%至3.7萬港元。她指出，遣散費經強積金對沖後，大部分被裁員工更「一毫子都拎唔到」，估算港航的計算方法，至少可節省340萬港元，質疑港航違反僱傭條例，未有以員工的經常性正常收入計算遣散費。

她續指，港航今次裁員不但毫無先兆，亦毫無準則，當中不少人曾受表揚。而關注組接觸到的167名被裁員工中，幾乎全數沒有參加兼職計劃，僅1人參加計劃並減薪約30%，質疑港航報復式裁員，率先向沒有與其共度時艱的員工「開刀」。

年資約7年半的前乘務長Mary亦指，被裁員工雖然未有申請兼職計劃，但大多數亦有申請無薪假計劃，經濟壓力大增，據她了解，有單親媽媽近日被裁後經濟壓力大增，要獨力養育父母及子女，只能暫靠兼職過活，十分徬徨。關注組要求港航以2019年的平均月薪計算代通知金及遣散費，取消強積金對沖，並承諾優先聘用被裁員工。

職工盟主席吳敏兒批評，港航早前已獲約1.54億港元保就業補貼，其後卻以疫情下遭「壓縮」的工資計算遣散費，完全不合理，亦反映出保就業計劃未能保障工友，促勞工處盡快介入並提供協助。

翻查資料，香港航空有限公司在兩期保就業計劃，合共獲批出逾1.54億港元補貼，兩期承諾僱用員工人數同樣是2,940人。