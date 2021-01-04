涉及切乳房腫瘤時欠解釋　2醫生被控專業失德　醫委會裁定不成立

外科醫生張丹圖及孫杜琪涉嫌於2006年為一名女病人進行乳房擴大局部切除手術時，未有清楚向病人解釋並無患上乳癌，以及手術的性質、風險、替代治療方案等，早前各被控專業失德罪。香港醫務委員會今日（4日）就事件作出裁決，裁定兩位醫生專業失德不成立。

案情指，病人A早年曾切除左乳纖維瘤，2006年覆檢時進行了乳房X光等檢查後，再發現有纖維瘤，獲轉介到瑪麗醫院，由孫應診，並安排同年8月進行擴大局部切除術，張則手術前一天安排簽署同意書。A一直以為自己患上乳癌，做手術是為了切除癌細胞，豈料術後化驗顯示腫瘤為良性，惟A的乳房因而變形，影響身心健康。

經過控辯雙方陳詞後，研訊小組主席鄧惠瓊下午宣讀判詞。判詞提及，醫生有責任詳細告知病人手術細節，為他們提供合適的醫療方法，以及肯定病人清楚了解自己的病情。但經過一輪控辯雙方的陳詞和互相質詢之下，發現事主學歷雖只是中六，但曾任銀行職員，職責是處理英文文件。

小組認為事主有能力理解以英文顯示的手術性質及內容，因此，語言不通不可構成事主的理由。最後，醫委會裁定2位醫生專業失德不成立。