拍片關懷精神病患者　中大學生奪傑出之星獎

陳君明(左起)、陳偉文及李昭明是其中3名獲得「傑出學生獎」的中大生。(袁志豪攝)

香港中文大學今屆有138名學生獲得「傑出學生獎」，其中5人更嘉許為「傑出之星」。政治與行政學系三年級生陳偉文是其中一名「傑出之星」，他在嬰兒時曾患上腦癌，以致右眼剩下一、兩成視力及右耳失聰。偉文讀小學時被他人排斥，但曾感受到師長及同學的關心，明白到有他人支持是何等重要，因此在去年成立了「同行鳥」團隊，以拍片的方式讓有情緒及精神健康問題的人士分享，找到抒發的出口。

陳偉文患病後容貌改變，受到他人排斥，令他對同樣被人誤解的精神病患者存有同理心。他構思拍攝影片，讓精神或情緒病患者分享自己的感受及經歷以作抒發，同時可以令更多人了解他們，減少刻版印象及污名化。

偉文獲得中大崇基學院的「圓夢計劃」資助，與同學組成「同行鳥」團隊，訪問校內外精神病患者與專家，至今發布了至少30條影片。偉文說，有嚴重抑鬱的患者曾在訪問中稱，想跳橋輕生，但有社工「拉番佢上嚟」，他表示：「可能日常生活中一個關心或行動已拯救了一條生命。」

另一名「傑出之星」心理學系博士研究生李昭明，與指導教師在2015年創立了「說書人」，19年更獲中大資助成立社企，將精神病患者的故事結集成書，分享聆聽及陪伴的重要性。

音樂系應屆畢業生陳君明亦是「傑出之星」，他自中學起學習無伴奏合唱，曾連續2年奪得新加坡「無伴奏合唱冠軍賽」冠軍。君明在天水圍長大，他在中大的「圓夢計劃」支持下，製作紀錄片「天水圍唱」分享天水圍年青人學習無伴奏合唱的故事，望可改變外界對天水圍「悲情城市」的標籤。「天水圍唱」現已發展成社企，推廣無伴奏合唱，及製作影片、音樂。