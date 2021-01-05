醫療廢物塞爆垃圾桶　順利邨檢測站變播毒站

港府上月底收緊強制檢測門檻後，逾40幢疫廈需要強檢，惟政府於樓宇附近設立的檢測站隨時變「播毒站」。近日要強檢的觀塘順利邨利康樓的公用垃圾桶，竟充斥大量保護衣及口罩等醫療廢物，更滿瀉跌落地下，疑有人胡亂棄置，恐釀播疫危機。有醫生指病毒可依附在保護衣及口罩長達一周，若未妥善處理等同播疫。房屋署承認該些醫療廢物是來自物業服務辦事處所屬保安員。

觀塘順利邨利康樓至今累計有7宗新冠肺炎確診個案，至少涉及2個單位，該大廈日前被港府納入強制檢測名單，要求到訪者及住戶於昨日(4日)或之前要完成檢測。檢測站設於順利社區中心會堂，本月1日起一連4日為居民採樣檢測。

檢測站設立的翌日，即上周六晚，有居民於通往檢測站的天橋上，發現有數個垃圾桶充斥大量保護衣、膠手套及口罩，部分更滿瀉至掉落地下，有關醫療廢物未有妥善密封。居民潘小姐表示，本以為檢測站是方便居民，沒想到卻帶來了大量醫療廢物。她指此天橋人來人往，平時有居民會坐在天橋的椅上休息及聊天，憂病毒因垃圾滿瀉而隨風吹蕩，後果不堪設想，質疑港府是否無適當指引予有關人員處置醫療廢物，為社區帶來播毒風險。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜批評，若證實醫療垃圾由社區檢測中心人員棄置，做法十分不理想。林指疫情至今近一年，各界對公共衞生意識都提高，而社區檢測中心人員的工作是為居民採集樣本，感染風險高，更加不能掉以輕心。涉事垃圾桶為邨內居民共用，若食環署職員處理時缺乏完整個人防護裝備，繼而再將病毒揚起，會增加播毒的風險。他指早前有港大研究指出，病毒在外科口罩可存活7天，而保護衣與口罩物料相似，相信病毒存活的時間相約。

據他了解，中心內會有棄置醫療垃圾程序指引，正確應將醫療垃圾棄置在垃圾膠袋中，再放入專收集醫療垃圾的桶內，才可將散播病毒的風險減至最低。

房屋署回覆指，順利邨物業服務辦事處安排保安員在順利社區中心的檢測站協助利康樓居民，而該些保安員在完成相關工作後將保護衣物棄置在附近的垃圾桶內。辦事處其後發現上述情況，已即時指示所有保安員必須將穿著過的保護衣物妥善包好，適當地棄置於屋邨垃圾房內，以免構成不必要的誤會。

政府部門處理醫療廢物為人詬病，東網上月揭發鯉魚門公園度假村檢疫中心有數十袋醫療廢物隨處棄置，長時間未獲處理，病毒隨時在區內傳播。經東網鍥而不捨連續4日追問下，衞生署終「跪低」，姍姍來遲安排醫療廢物處理商清理醫療廢物，並承認處理得慢。