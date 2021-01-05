男子約2南亞漢交收Bitcoin遇劫　4南亞漢搶300萬現鈔逃逸

柴灣一名男子跟南亞漢交收虛擬貨幣Bitcoin時，被4名南亞漢劫去巨款。昨晚(4日)8時許，姓李(37歲)男子相約2名南亞漢在柴灣大潭道188號興民邨對開，交收約值300萬港元的虛擬貨幣Bitcoin。

李登上對方私家車交收，對方同時交付300萬港元現鈔，李在車上數錢期間，另一輛私家車馳至，跳出4名南亞漢再進入李身處的私家車，在李手上奪去該批鈔票及2部手機，4南亞匪挾巨款逃去無蹤，而2名南亞買家用英語道:「Money is gone, get off my car.(錢已經沒了，請你即時落車。)」李被驅離車廂後，2名南亞漢亦驅車逃走。

李沒有受傷，在途人協助下報警。警方接報後趕至，在附近兜截並無發現，李亦已離開現場。警方將案件列行劫，已聯絡李協助調查，並追緝多名涉案南亞漢下落。

根據資料，比特幣(Bitcoin)升勢於過去的聖誕假期到2021年新年期間非常凌厲，且屢創新高。據CryptoCompare數據，於今日(5日)凌晨已升穿31,000美元大關。