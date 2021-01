男子約2南亞漢交收Bitcoin遇劫　4南亞漢搶300萬現鈔逃逸

柴灣一名男子跟南亞漢交收虛擬貨幣Bitcoin時,被4名南亞漢劫去巨款。昨晚(4日)8時許,姓李(37歲)男子相約2名南亞漢在柴灣大潭道188號興民邨對開,交收約值300萬港元的虛擬貨幣Bitcoin。

李登上對方私家車交收,對方同時交付300萬港元現鈔,李在車上數錢期間,另一輛私家車馳至,跳出4名南亞漢再進入李身處的私家車,在李手上奪去該批鈔票及2部手機,4南亞匪挾巨款逃去無蹤,而2名南亞買家用英語道:「Money is gone, get off my car.(錢已經沒了,請你即時落車。)」李被驅離車廂後,2名南亞漢亦驅車逃走。

李沒有受傷,在途人協助下報警。警方接報後趕至,在附近兜截並無發現,李亦已離開現場。警方將案件列行劫,已聯絡李協助調查,並追緝多名涉案南亞漢下落。

根據資料,比特幣(Bitcoin)升勢於過去的聖誕假期到2021年新年期間非常凌厲,且屢創新高。據CryptoCompare數據,於今日(5日)凌晨已升穿31,000美元大關。