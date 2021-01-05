黎智英涉非法集結案今區院預審 由囚車押至法院應訊

壹傳媒黎智英近年屢次被捕、官司纏身，除了近期被控欺詐及違反《港區國安法》外，他另涉4宗與非法集結相關的案件，被控共6項控罪，而其中一案在今日(5日)下午2時半於區域法院進行審前覆核，由法官胡雅文審理。該案屬非公開的內庭聆訊，預計需時2小時。黎須出席聆訊，由於他現正羈押於荔枝角收押所，今日他會由囚車押至法院，跟同案另外7名被告到庭應訊。

今天下午舉行的審前覆核，是涉及2019年8月18日的案件，被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁等人。黎在該案被控2罪，包括一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。案件已定於今年2月16日開審，預計審期10天。

除本案外，黎智英還要面對另外3宗與未經批准集結相關的刑事案，其中2宗亦發生於2019年8月至10月期間。控罪指他分別於2019年8月31日參與未經批准集結，及於同年10月1日組織和參與未經批准集結。

兩案件亦已轉交區域法院審理，並分別將於今年4月及5月開審，上述控罪每罪的最高刑罰為監禁5年，而區院的判刑上限為監禁7年。

而餘下一案則涉及去年6月4日悼念六四事件31周年的維園燭光晚會，黎智英被控跟李卓人及多名支聯會常委，煽惑他人參與未經批准集結罪。此案亦將於今年2月5日在區院再提訊。