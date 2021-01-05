何志平專欄：威懾倡議

上周末美國國會兩院再度通過2021財年《國防授權法案》，推翻總統特朗普在2020年12月23日的否決，正式成為法例。將在2021財年提供7,405億美元的國防預算開支，內容涵蓋軍人薪資、裝備採購、外交事務和退伍軍人福利。

聖誕前夕剛從紐約大都會看守所回到中部的家的「哥麥」（假名）是退役的海軍陸戰隊軍官，對美國國防政策有見解，特別是對這關乎退役士兵本身利益的法案異常的關心和有研究。

他滔滔不絕的說：「去年預算是7,380億美元，今年的7,405億，增加了少許零頭而已。而百分之八十九是基本的開支，最引人關注的是這法案在諸多方面涉及中國，亦特別帶出『太平洋威懾倡議』，這新的計劃為如何有效威懾中國，加強美國在亞洲的防禦姿態提供重要的一步。這項新計劃是倣效2014年設立的『歐洲威懾倡議』，旨在協助北約盟友應對俄羅斯的。」

我禁不住打斷了哥麥的話，奇怪的問他：「『太平洋威懾倡議』不過是美化了你們美國的實際意圖和對象吧！幹嘛不開宗明義的叫它為『中國威懾倡議』呢！太平洋那麼的大，是誰的？歸誰管轄的？誰在那裏耀武揚威？誰在威脅着誰？你們這法案一字之差就起錯了名字，更準確的是《太平洋威脅倡議》，是美國怎樣威逼鎮壓整個太平海洋的部署才對啊！」

哥麥哈哈大笑的道：「說得好，問得對！法案上要求在印太地區，主要是在西太平洋，即是國際日期線以西的地區，優先加強及現代化美國軍事力量的存在。其目的就如某些參議員所說的，是給北京一個訊息說，中國在軍事上是不可能贏的，所以根本試都不要去試！你看，這不是夜行吹哨嗎？自我搥胸壯膽！」

我馬上接着問：「整整600年前，公元1421年，早於哥倫布到美洲來的時候，中國明朝便豐庶强大，鄭和帶着千艘船隊下西洋，和平造訪各地，沒有戰爭擄掠，沒有搶奪任何殖民地，只是交朋友，建聯誼。西方的凱撒大帝東征西伐後說，『我來了，我看到了，我征服了！』中國鄭和在南洋交朋友後說，『我來了，我看到了，我回家去了！』近幾十年來中國一直維持着難得的太平日子，偶爾間中出現邊疆的小衝突，但從沒有遠征大戰爭。美國近世的戰事可多着呢！但總是在別人的地方開戰，美國本土這兩世紀以來都從沒有過任何戰亂。你們美國國土安全得很，北邊是加拿大，南邊是墨西哥，左邊是海洋裏的魚，右邊也是海洋裏的魚！中國陸上邊鄰就有14個國家，但邊境爭議大都是和平解決。海上大戰更是天方夜譚。美國呢？你們可以給世界幾天的太平日子？」

哥麥給逗得笑個不停，然後說：「美國從1776年建國至今的244年來，有225年是在打仗的，那是百分之九十二的時候不是在這裏便是在那裏打別人，真正和平不用打仗的日子在美國歷史上是少於20年的，所以有學者分析說美國沉迷於使用軍事力量，陶醉於對失敗和弱小國家的成功征服。二次大戰後，從1948年至1991年的43年間，美國派兵外征46次，平均比一年一次還要多！從1992年至2017年的15年間，這個數字暴增了4倍，達到188次。這是非常引發思考的難題：為甚麼在軍事干預的成功率不斷下降的同時又增加軍事干預的次數呢？再者，為甚麼冷戰後軍事干預反而增加了那麼多呢？真是耐人尋味！難怪有人認為華盛頓經常在不應該進行軍事干預的情況下進行干預，結果就是美國的安全和繁榮都受到了損害！話說回來，今次這『太平洋威懾倡議』只是撥款22億美元，佔2021財年的國防預算的千分之三！少得可憐！你說對了，這倡議是既虛偽而又自卑一貫的表述！先是妖魔化對手，再為美國自己加上正義的光環！」