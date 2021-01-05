東方日報A1：政府技窮　禁令冇得鬆　百業難捱到新春

港府抗疫不力衰足一年，確診數字回落龜速，連日維持在30至50多宗確診高位，當局昨決定延長社交距離措施兩周，晚市禁堂食令、二人禁聚令等由明日延長至本月20日，並進一步預告農曆新年放寬措施的機會很微，更不排除會加辣。疫魔由鼠年去到牛年仍陰魂不散，有議員批評，市民在社交距離措施下度過新年，喜慶節目無望，飲食、零售等行業在農曆新年的生意旺季被扼殺，預料失業率進一步飆升，認為現階段預告禁令言之尚早，期望港府加緊控疫，讓市民歡賀新年。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府自上月10日再度實施晚市禁堂食令、二人禁聚令等社交距離措施，相關措施目前實施3星期，雖然確診數字有回落，但緩和速度較上一波慢，而且亦不時出現大型群組爆發。當局看到市民防疫態度鬆懈，長假期間不時出現跨家庭的聚會，會密切監察疫情的反彈，又指目前沒有條件放寬社交距離措施，若疫情再次嚴峻的話，措施有機會更嚴厲。

陳稱，現時追蹤密切接觸者已有一定困難，如果要進一步追蹤密切接觸者的密切接觸者，需要更多人手，當局已安排紀律部隊進行追蹤密切接觸者的工作，會交由政務司司長作統籌，並正聯同創新及科技局等部門，開發資訊平台，追蹤確診者及密切接觸者的行蹤，簡化現時以人手為主的追蹤工作。

衞生署署長陳漢儀補充指，所涉的資訊平台由食物及衞生局聯同跨部門協作，首階段已與醫管局平台結合，下一步盼可加強平台，如以病人身份證號碼便知悉其住處，以加快追蹤工作。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現階段難以放寬社交距離措施，相信部分行業難以復工，亦暫時難以復課，否則疫情容易反彈，隨時可於兩、三周內「打回原形」。他又認為本港在輸入個案方面仍面對較大壓力，而且英國輸入病例佔最多，要留意變種病毒有否滲入本地社區。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，近日確診個案平均數雖呈輕微下降，惟源頭不明病例未有大幅回落，不應以確診數回落就貿然判斷第4波疫情已平穩或受控；由於仍有很多市民於假期外出，加上近日天氣反覆，每日氣溫及濕度上落頗大，警告疫情仍有機會反彈。

議員麥美娟表示，對於當局延長社交距離措施屬預料之內，農曆新年是飲食業、零售業等一個營業旺季，此類行業已失去了聖誕長假期的營業黃金時期，若社交距離措施延長至農曆新年，「你叫佢哋食乜？」

麥又指，當局在實施社交距離措施時，應配合全民檢測，確保確診數字可「歸零」，但如今措施延長14日又14日，「好似吊住你條命咁」，預料失業率再度飆升，希望當局在實施政策時會以同理心體恤打工仔，給予他們更多援助。

議員柯創盛則指，港府再度延長社交距離措施是有必要的，但此刻已預告維持至農曆新年屬言之尚早，因為農曆新年假期是服務性行業的重要節日，若延續措施對他們影響甚大，希望當局能提供研究數據，證實社交距離措施延長至農曆新年的重要性。

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