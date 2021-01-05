六旬漢疑受新冠肺炎影響滯留內地　單位慘被房署收回

將軍澳景林邨一名女職員，於昨日（4日）下午5時許報警，指景榕樓21樓一個單位被人打開了門鎖，警員登樓調查後，發現是戶主因延誤交租，房屋署執行法例賦予權力，而戶主返回單位用自己方法打開單位大門，警方尚在調查事件，未有人被捕。

該戶戶主年約60歲的黃先生表示，於去年2020年1月初往內地拜祭父母，豈料爆發疫情，香港人前往內地需要隔離檢疫14天，返回香港後亦需隔離檢疫14天，他的體力亦難以支持，亦沒有親友協助，所以專誠寫信給房屋署說明難處，他以為房屋署收到了信件，所以就沒有繼續留意；同時他指他的手機已經沒有通話費，所以聯絡不上房屋署。

去年12月1日返港後，他獲悉居所已被房屋署收回，屋內家當全部被丟走，門鎖亦已更換，他向當區區議員張偉超求助，亦表示明白繳付租金是租戶應有的責任，無奈受新冠肺炎疫情影響他未能夠如期返港，區議員張偉超為他向房署寫信，希望可以獲得恩恤安排。近日因天氣寒冷，黃先生用自己的方法進入單位暫住避寒，現時單位內家徒四壁，只有一張床褥睡覺。

東網已就黃先生的個案向房署查詢，正等候房署回覆。