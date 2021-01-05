公務員特別工作安排延至1.20　政府籲僱主推在家工作

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府昨(4日)宣布延長多項包括禁聚令在內的防疫措施。政府今(5日)宣布，政府僱員特別上班安排亦會延長至本月20日，除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作，政府會密切監察疫情的發展，並在本月20日前再檢視情況。政府同時呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作。

政府發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，又稱各政府部門均積極動員政府僱員在不同時段、不同崗位參與抗疫工作，包括推行檢測、追縱個案、隔離及檢疫等工作，當中有在前線執行各項措施的部門，如民政事務總署和各紀律部隊，及提供技術、物資和其他支援的部門如政府資訊科技總監辦公室和政府物流服務署。政府會繼續因應疫情發展和實際需要，靈活調配人手支援抗疫工作。

發言人續稱，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布，對因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。政府又提醒有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩等。