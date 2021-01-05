港鐵客服外判員工確診　曾在炮台山及天后站工作

再有港鐵職員確診新冠肺炎。港鐵表示，昨晚(4日)獲悉一名車站客務中心外判承辦商員工染疫，該名員工曾在炮台山站及天后站工作，亦需在客務中心當值，上班期間一直有佩戴口罩，最後當值日期為本月2日。港鐵已即時以1比49漂白水清潔該名員工相關工作範圍，亦出動「雙氧水霧化消毒機械人」，為相關地點進行深層清潔及消毒。

港鐵表示，該名客務中心外判承辦商員工，日常主要負責後勤管理工作，亦會在有需要時在客務中心工作。他在客務中心工作時有按規定戴上口罩，而客務中心亦有膠板分隔乘客。該名員工因其親友初步確診感染，故早前獲當局安排接受隔離檢疫，港鐵已根據衞生防護中心的指引，追蹤可能被界定為密切接觸者，並作出相應措施，提醒所有員工加強注重個人衞生。

港鐵重申，過去數月一直嚴格執行各項防疫措施，要求員工上班前必須量度體溫及在工作時佩戴口罩，並加強全線車站及列車的清潔和消毒工作，包括清潔工人以1比99漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，如扶手電梯、升降機及售票機等，車站亦加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通，亦已在列車車廂噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌劑等。