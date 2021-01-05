何栢良恐疫情呈V型反彈　3醫院出現爆發個案是警號

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，還有大約5個星期便到農曆新年，近期本港防疫情況存在隱憂，主要擔心在政府出招前已從英國回港的留學生會否傳入病毒，同時醫院群組爆發亦要關注，他直言，一旦有新的群組爆發，形勢便不樂觀，隨時疫情有V型反彈，故未必有條件放寬社交距離措施。

何栢良今早(5日)先後出席電台節目，他指出，一幢大廈出現一宗確診個案已要十分小心，因為環境污染可能已靜悄悄開始，大廈的公共空間、污水渠等，都可能形成散播。

談到英國變種病毒傳播一事，何表示，在英國留學的部分港生早於11月已開始回港，但港府對英國禁航的措施卻在12月才推出，擔心措施前回港的英國留學生或成漏網疫源，呼籲市民繼續加強防疫。

瑪嘉烈醫院內科病房出現爆發個案，響起醫院群組爆疫警號。何栢良指出，近期先後出現3間醫院爆疫，包括佛教醫院、聯合醫院及瑪嘉烈醫院，而3間醫院所在區域即觀塘、深水埗及黃大仙均是確診個案較高的地區，建議醫院管理局加強病人資料與疫廈資料互通互查的功能，在收治病人初期已掌握其住所及環境感染情況。