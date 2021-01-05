中小學個別班級回校安排將陸續公布　教育界歡迎增彈性

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，港府昨(4日)宣布全港幼稚園、中小學暫停面授課堂直至農曆新年假期，但中小學可安排個別班級回校上課。香港中學校長會主席連鎮邦表示，允許中小學安排個別班級上課，可令校方更有彈性，教育局公布消息後，各校行政人員已立即着手研究，相信學校會在未來幾日陸續公布個別安排，籲家長耐心等候。

本港中小學及幼稚園繼續停課，連鎮邦在電台節目中表示，教育局容許中學下星期一(11日)起，每日安排上、下午兩節，並按校本情況，決定讓學生回校上課或考試，但每節人數不得超過全校六分一人。他稱相信學校會很快公布有關個別班級上課安排。

至於考評局早前稱會減省本年度中學文憑試的校本評核(SBA)要求，連表示，希望該局可盡快公布是否刪減或取消中五SBA，又稱SBA評分會直接計算入學生在來年文憑試成績之內，故近期已陸續開始準備要做SBA。他強調若局方可以盡早公布安排，可以減輕學生壓力，令他們毋須「白做」。