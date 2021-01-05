登記車主被查冊後獲通知　政府否認是通風報信

運輸署日前推出新服務，若有人或機構查冊已訂閱服務的車主資料時，運輸署會透過電郵通知相關車主。特首林鄭月娥今早(5日)出席行政會議前表示，過去1年多留意到有很多人士，將查冊後得到的資料發布到社交媒體，是將個人資料「武器化」，對被查人士造成傷害，故認為通知有關人士的資料被人查閱十分合理，亦看不到與通風報信有何關係。

她認為，現時各部門自行用行政手段處理有關事情，認為運輸署的做法並非過分，是相當合理的要求，指當初查冊立法時並非從「起底」為考慮，政府有責任保護市民。她認為需要為每項工作作出平衡，一方面尊重查冊功能，但同時不可作起底式的調查工作，強調新安排不會影響新聞自由，新聞工作者可繼續按照法例及部門程序進行查冊工作。

問及政府何時放寬社交距離措施，林鄭月娥指不需要確診數「清零」才放寬，惟現時確診數字僅緩慢下降，實際情況亦未樂觀，而參考上一波疫情，社交距離措施會在疫情緩和後，以有序及逐步形式放寬限制。

林鄭指，現時「外防輸入」措施嚴格，惟英國及南非現時變種病毒疫情嚴重，屬高風險地區，不只香港、世界各地都有採取類似的措施阻截輸入個案，加上港府獲英國有關方面通知變種病毒的傳播力十分強，明白會對留學生及家長回港造成不便。