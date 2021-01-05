將藍隧道群組爆疫　患者集中居油麻地　增6間食肆上疫榜

2021年01月05日 10:56
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    將軍澳藍田隧道地盤群組患者集中居於油麻地。
    本港新冠肺炎確診突破9,000宗，昨日（4日）新增的53宗確診，有11宗來自將軍澳藍田隧道地盤，群組累計12名患者，住處集中於油麻地及元朗，個別居荃灣及將軍澳。此外，再有6間食肆上疫榜，包括提供自助餐、放題的餐廳。
    衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，將軍澳藍田隧道地盤最早確診者為56歲男病人，居油麻地炮台街60號，他於上月30日發病，群組內另有5名確診者同樣居油麻地，他們住處分別為油麻地炮台街立德大樓、新填地街26號、吳松街104號、長樂街28號及怡齡閣。另有4名患者分別居元朗富達廣場A座、金輝大廈、興業樓及怡福順樓。餘下2名患者則居荃灣荃樂大廈及將軍澳景林邨景桃樓。
    此外，再增6間食肆曾有確診人士到訪，包括位於旺角兆萬中心「極上帝王水產」，以及土瓜灣8度海逸酒店的「8度餐廳」，2間均有提供自助餐、放題。此外，位於青衣城的「小王牛肉麵」、油塘大本型「客家好棧」、新蒲崗利景工業大廈「永發飲食中心」及樂富樂富廣場「名苑酒家」等餐廳亦分別有確診者到訪過。
    「新增確診者住所名單」
    ●港島：
    ●東區 富怡花園4座
    ●東區 新翠花園5座
    ●東區 富怡花園4座
    ●灣仔 帆船精品酒店
    ●灣仔 積福大廈
    ●中西區 華美達海景酒店
    ●九龍：
    ●九龍城 華景大廈
    ●九龍城 何文田邨靜文樓
    ●九龍城 德朗邨德瑜樓
    ●九龍城 何文田邨靜文樓
    ●九龍城 九龍維景酒店
    ●九龍城 永德大廈
    ●黃大仙 慈愛苑愛仁閣
    ●黃大仙 竹園南邨趣園樓
    ●黃大仙 永定道消防已婚宿舍第一座
    ●油尖旺 立德大樓
    ●油尖旺 新填地街26號
    ●油尖旺 吳松街104號
    ●油尖旺 長樂街28號
    ●油尖旺 怡齡閣
    ●藍田 德田邨德樂樓
    ●藍田 興田邨美田樓
    ●觀塘 油塘邨貴塘樓
    ●新界：
    ●屯門 福亨村
    ●元朗 富達廣場A座
    ●元朗 金輝大廈
    ●元朗 興業樓
    ●元朗 福順樓
    ●元朗 水邊圍邨泉水樓
    ●天水圍 嘉湖山莊美湖居2座
    ●荃灣 荃樂大廈
    ●將軍澳 景林邨景桃樓
    ●葵青 獅子樓
    ●沙田 蔚景園1座
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease