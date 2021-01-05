將藍隧道群組爆疫 患者集中居油麻地 增6間食肆上疫榜
2021年01月05日 10:56
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將軍澳藍田隧道地盤群組患者集中居於油麻地。
本港新冠肺炎確診突破9,000宗，昨日（4日）新增的53宗確診，有11宗來自將軍澳藍田隧道地盤，群組累計12名患者，住處集中於油麻地及元朗，個別居荃灣及將軍澳。此外，再有6間食肆上疫榜，包括提供自助餐、放題的餐廳。
衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，將軍澳藍田隧道地盤最早確診者為56歲男病人，居油麻地炮台街60號，他於上月30日發病，群組內另有5名確診者同樣居油麻地，他們住處分別為油麻地炮台街立德大樓、新填地街26號、吳松街104號、長樂街28號及怡齡閣。另有4名患者分別居元朗富達廣場A座、金輝大廈、興業樓及怡福順樓。餘下2名患者則居荃灣荃樂大廈及將軍澳景林邨景桃樓。
此外，再增6間食肆曾有確診人士到訪，包括位於旺角兆萬中心「極上帝王水產」，以及土瓜灣8度海逸酒店的「8度餐廳」，2間均有提供自助餐、放題。此外，位於青衣城的「小王牛肉麵」、油塘大本型「客家好棧」、新蒲崗利景工業大廈「永發飲食中心」及樂富樂富廣場「名苑酒家」等餐廳亦分別有確診者到訪過。
「新增確診者住所名單」
●港島：
●東區 富怡花園4座
●東區 新翠花園5座
●東區 富怡花園4座
●灣仔 帆船精品酒店
●灣仔 積福大廈
●中西區 華美達海景酒店
●九龍：
●九龍城 華景大廈
●九龍城 何文田邨靜文樓
●九龍城 德朗邨德瑜樓
●九龍城 何文田邨靜文樓
●九龍城 九龍維景酒店
●九龍城 永德大廈
●黃大仙 慈愛苑愛仁閣
●黃大仙 竹園南邨趣園樓
●黃大仙 永定道消防已婚宿舍第一座
●油尖旺 立德大樓
●油尖旺 新填地街26號
●油尖旺 吳松街104號
●油尖旺 長樂街28號
●油尖旺 怡齡閣
●藍田 德田邨德樂樓
●藍田 興田邨美田樓
●觀塘 油塘邨貴塘樓
●新界：
●屯門 福亨村
●元朗 富達廣場A座
●元朗 金輝大廈
●元朗 興業樓
●元朗 福順樓
●元朗 水邊圍邨泉水樓
●天水圍 嘉湖山莊美湖居2座
●荃灣 荃樂大廈
●將軍澳 景林邨景桃樓
●葵青 獅子樓
●沙田 蔚景園1座
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease