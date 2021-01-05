主教山古羅馬式食水缸今起加固　議員促保存物料以利保育

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫食水減壓缸，因其古羅馬式建築而備受社會關注，水務署今日(5日)將到場對有關建築展開臨時加固及整理工程。有學會及議員敦促當局盡快落實及就保育方案進行諮詢，並要吸取教訓，檢討古物古蹟辦事處與其他部門的溝通和諮詢程序。

香港測量師學會批評，有關建築險因部門溝通不足而被拆卸，促政府改善古物古蹟辦事處與政府部門的溝通及諮詢程序，並研究擴闊須進行歷史評級建築物的定義，及盡快為有關建築及其剩餘結構進行精密的三維空間測量，以協助日後的保育工作及就有關方案進行諮詢。學會又建議政府完成鞏固工程後，應在落實長遠保育方案前，有限度開放有關建築予公眾參觀，讓市民可透過預約或於網上或以虛擬方式欣賞其古羅馬建築風格。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則要求，有關部門宣布擱置清拆計劃及進行保育，同時要追查已拆卸並保存其建築物料以便將來修復，政府亦要吸取教訓，重新檢視所有已荒廢戰前建築，檢討及改善古蹟辦與其他部門的溝通和諮詢程序。古物諮詢委員會前委員林雲峯估算，有關建築佔地如3個籃球場般大，敦促政府盡快開放予社會討論，以具創意的形式保育該建築。