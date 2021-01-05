12港人蛇案：審訊被指欠透明　港府指兩地司法系統不同

12港人蛇案中，10名被告被判刑7個月至3年，2名事發時未成年男子則被移交本港警方跟進。特首林鄭月娥今早(5日)出席行政會議前表示，12名人士屬有組織的畏罪潛逃，而兩地司法系統存有不同，但相信守法的市民毋須擔心。

林鄭表示，12名人士於香港涉嫌違反嚴重罪行，其後更畏罪潛逃，最近的調查亦顯示屬有組織的行為，惟案件仍處於司法階段，不作詳細評論。對於有意見認為案件顯示內地司法制度並不透明，問及林鄭如何說服港人相信內地的司法制度，林鄭指每個地方的司法系統當然有所不同，否則為何會存在「一國兩制」，認為若然市民守法，則不須擔心任何事。

早前有內地官媒評論本港的司法程序及批評法官，有人關注屬干涉司法程序，惟特區政府並無發聲明譴責有關行為。林鄭強調，她及律政司一直重視本港司法獨立，任何人均不得基於沒有事實根據的情況下，批評法官。

林鄭指若然有人是基於對法律的認知，而表達意見，是受言論自由所保護。同時相信有關評論並無為司法程序施壓，而法官亦有專業能力，不被任何評論影響其判決的公正。