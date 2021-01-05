法庭判決屢受批評促改革 　馬道立臨別仍死撐司法公正

近年社會對法官判決標準不一有爭議，批評司法不公及獨大。即將離任的終審法院首席法官馬道立於今日(5日)表示，香港法官在處理案件時，需要按法律理據，以公平、公正方式處理，又指法官不會想被任何人的政治意見影響。有學者批評馬道立以司法公正作擋箭牌，不願正視多宗具爭議和偏差的判決，形容是自打嘴巴。

馬道立表示，希望市民可尊重司法制度和法治，任何人都可以批評司法機構和法官的工作和判決，但一定要有理據、理由；他不反對改革司法機構，如有地方改善會跟進，但需要給予細節和理據，他指「但如果說我不喜歡你今天的判決、昨天的判決，或明天的判決，所以你要改革，這不是特別好的理由，很多市民會覺得很難接受，如果你意思是次次想打官司時都一定要贏，如果不能贏才要改革，這不是特別好的理由。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強反問馬道立，能否拿出證據證明本地法官公正？陳批評，馬道立以司法獨立和司法公正作擋箭牌，惟社會和大眾卻發現多宗具爭議和偏差的判決，甚至連馬道立自己亦推翻其下法官對壹傳媒黎智英保釋的判決，簡直是自打嘴巴。

陳又指，任何制度都不能墨守成規，出現問題就需要改革，批評馬道立在任時一直沒有推行司法改革，原於馬道立非常「戀殖」，認為殖民地時代的制度是最完美的，才會拖延改革，為官避事，打算留待下一任處理。