深圳今收緊入境要求　口岸人流大減　港商無預約隔離酒店須折返

本地第4波疫情仍未受控，大批港人趁深圳收緊入境要求前趕赴內地「避疫」，深圳今(5日)起已要求香港入境人士持有24小時有效檢疫證明及出示隔離酒店預約訂單。東網記者今早到往返深圳灣口岸的元朗巴士站視察，發現人流與昨日(4日)大相逕庭，只有5人候車，沿途亦只多了數名市民陸續上車，場面冷清。新措施實施後，有須到內地公幹的港人因未能出示酒店預約證明而需折返，更要重做病毒檢測，大失預算。

有不願透露姓名的港人稱，原定今日出發到內地公幹，惟因未能出示酒店預約證明，需在香港關口折返。她指，知道今日起入境深圳有新要求，亦有預約酒店作隔離地點，惟到關口時有關程式卻顯示沒有預約，她對此感迷惘，「咪返去(香港)囉」，打算明日(6日)再嘗試赴內地，亦要重做病毒檢測，認為比較麻煩。

她又透露，即使未能過關抵達內地，衞生署亦未有要求她回港時要隔離14天，過關時亦見有人同樣未能展示預約證明，入境處職員在香港關口未有作額外檢查便可直接過關。相反，內地關口則有身穿個人防護設備的職員檢查旅客有否帶齊所需文件。