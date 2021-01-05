東華學務主任會見林麗棠後　即聯絡校長羅婉儀着多加關顧

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠，2019年在校內墮樓死亡，終年48歲。她的死因研訊今（5日）繼續。事發前一日曾接見死者的東華三院學務主任作供，表示死者雖然顯得不開心，但整體而言「情況可以」，沒有顯示輕生傾向，又認為當時死者並非在投訴，因此會面後便聯絡時任校長羅婉儀，並着她多關顧死者。

擔任過校長15年的東華三院學務主任周志堅供稱，2019年3月5日下午3時許，死者前往總部打算會見總主任吳奇壎，但吳不在港，於是由他進行會面。會面期間，死者提及澳門交流事宜、與時任校長羅婉儀不咬弦，並透露有服食精神藥物。周形容對方當時神情不開心，但當談到與學生做繪本教學時，卻面露笑容。至會面尾聲，死者特意感謝他願意花時間聆聽她說話。

周續指，當時曾向死者表示會通知羅有關會面的事情，死者沒有反對。周隨後致電羅，指死者曾與他見面，又吩咐羅多關顧及愛護死者。

對於家屬代表律師質疑，他應該將死者的投訴保密處理，周回應說以他理解死者當時並非在投訴，何況他認為當務之急是處理死者的不安情緒，所謂「解鈴還須繫鈴人」，因此選擇先聯絡羅。

周承認他是在2019年1月才入職，當時不熟悉處理投訴程序，也沒有時間了解有關學校的背景及過往投訴紀錄，他是以過往擔任校長的經驗來處理。周坦言會面時不能準確判斷事件的嚴重性，但強調沒有觀察到死者有自殺的傾向。

現已退休的黎同濟則表示，事發後約一星期，獲東華三院學務部邀請，擔任事件獨立調查委員會的成員兼召集人，並於同年7月發表調查報告，提出19項建議，包括修訂投訴機制、關注教師精神健康、改善溝通政策等。周指「獨立」的意思，即可以不受干擾地調查及判斷，毋須向東華三院匯報。聆訊明天繼續。