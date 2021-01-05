中港澳台設統一移交逃犯機制　各界促加快推進

香港和澳門已回歸逾20年，但港澳之間、港澳各自與內地至今卻仍未達成逃犯移交協議，造成極大漏洞，導致多年來惡貫滿盈的罪犯得以乘機逍遙法外。有法律界及議員均贊同一國之內的各地區城市，不應存在「引渡」，須統一正名「移交」逃犯，又指內地與台灣早已簽訂刑事犯移交協議，不明白港澳與內地之間為何仍未簽定相關協議，建議兩岸四地應盡快制訂一套統一移交逃犯機制。

身兼律師的議員周浩鼎表示，現時司法制度存在極大漏洞，雖然過往內地曾有移交逃犯返港，但香港至今還沒有制度將逃犯移交內地。周批評，有反對派惡意抹黑移交逃犯機制，令兩岸四地統一正名「移交」逃犯難以推行。周又指，澳門的社會狀況相較穩定，司法體系亦和內地接近，相信較容易制訂統一移交逃犯機制。

議員葛珮帆亦批評，現時港澳均沒有條例和法律基礎將逃犯移交內地，令香港出現嚴重的法律漏洞，認為政府應早日設立機制，打通中港澳三地，解決逃犯移交的問題。

執業大律師龔靜儀指，自去年黑暴反修例示威後，多了不少金行和錶行被打劫，但若犯人一旦逃至內地及澳門，亦難以移交並返港審訊，將可能造成治安變差，認為政府要盡快堵塞法律漏洞，令逃犯早日接受法律制裁。