反修例案：司機否認企圖向警擲磚　指彎身拾物遭誤會拾磚

前年10月27日旺角反修例衝突中，一名6旬貨車司機被指拾起磚頭後企圖掟向一名警長，警方即向他連發5枚胡椒球彈，他拔足逃跑惟最終被捕。該司機事後否認企圖襲警罪，案件今（5日）在九龍城法院開審。辯方指警長只是誤會了被告拾起的物品為磚頭，又指被告因看到警長舉槍指向他才逃走，警長不同意。

控罪指62歲的被告曾偉光，於2019年10月27日在旺角亞皆老街65號新知城外，企圖襲擊警長X。

警長X供稱，當晚約8時他坐警車到旺角執勤，沿途見路上滿布磚頭和雜物，亦見到上千名市民聚集。當警車駛至花園街時，在場市民起鬨，有人用雜物掟向X乘坐的警車致車頭擋風玻璃受損。X和同僚落車護送其他車離開，期間他看見10米外的被告彎身用右手拾起磚頭，並將磚頭舉至肩膊高。

X覺得被告打算用磚頭擲向自己，遂喝止被告，並向他連開5發胡椒球彈，但不知有否命中。被告隨即轉身逃跑，X追上並捉着被告，被告一度推開X反抗，但最終仍被制服。

辯方質疑，X在案發後兩天所錄取的首份書面供詞中，並無提及被告的衣着，至去年4月錄取的第二份書面供詞，才有描述被告的身高和衣着等，質疑X是看過被告的相片後才補充，X不同意。

辯方又指，被告案發時的右腰間掛有腰包，當時正彎身執拾物品，但X就誤會他拾起的是磚頭。惟X否認。

此外，控方指被告在警誡下曾作招認，辯方則被告讀書不多，不懂得閱讀，質疑是替被告錄警誡供詞的警員自行杜撰供詞上的對答，之後才叫被告簽名，以便早點完成工作。惟相關警員表示不同意，強調在錄取供詞後有向被告覆讀供詞內容。