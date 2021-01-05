滋擾鄰居復漠視法庭　拖欠130萬元訟費　西醫陳永興除牌1個月

西醫陳永興因恐嚇和滋擾鄰居，法庭頒布禁制令，他不服上訴，敗訴後需支付總數約150萬港元的訟費及賠償，惟陳一直拖欠當中130萬港元，終被判囚一個月。該鄰居向醫務委員會投訴，指陳不遵從法庭命令的行為屬專業失德，醫委會今日(5日)召開紀律聆訊，裁定他一項專業失德罪成立，將從普通科醫生名冊中除名1個月，而他本人今日缺席聆訊，亦無派出代表律師應訊。

案情指，早於2008年，居於何文田加多利山豪宅的陳永興跟鄰居起爭執，多次做出恐嚇和滋擾鄰居的行為，包括用粗口指罵鄰居、破壞鄰居住所等。其鄰居於2010年入稟高等法院，要求禁制陳作出恐嚇和滋擾行為，及在走近他們10米內的範圍，法院在2014年頒出禁制令。陳不服上訴，敗訴後再被判需支付合共約150萬港元的訟費和賠償等。

惟陳僅支付當中20萬港元，並一直拖欠另外130萬港元，期間更曾缺席法庭聆訊、故意將手上股票轉讓他人、不提交完整的銀行財務紀錄及漠視法庭命令。法官最終採取最後手段，將其判囚1個月。據了解，經過1個月判禁，陳至今仍未付清相關費用。投訴人、即案中鄰居之一的譚倩雯(譯音)認為，陳漠視法庭的行為亦屬專業失德。

醫委會聆訊小組終裁定陳永興專業失德罪成，其名字會從普通科醫生名冊除名一個月。聆訊小組主席劉允怡指，若然醫生做出一些不道德的行為有損名業的名聲，亦算專業失德。

劉又指，是首次遇到這種案件，形容正常人都不會這樣漠視法庭命令。他特別提到，醫生要有誠信，但涉案醫生不承認自己在事件中有錯、漠視法庭、守法意識薄弱，令人擔心他會否不守醫生守則。劉表明，若陳除名一個月後想復牌，將要說服大部分委員他已知道錯誤，並改正行動，方獲考慮。