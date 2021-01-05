青年宿舍拖足10年僅1項目落成　佐敦及上環項目至少再等3年

港府在2011/12年度施政報告提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建宿舍，為18至30歲在職青年提供短期住宿，並提供租金折扣以助青年儲蓄。民政事務局今（5日）向立法會提交文件，指將向財務委員會申請其中兩個項目的撥款，包括香港女童軍總會佐敦項目，以及東華三院上環項目，如有關申請在今個立法年度內獲財委會批准，預計可在2024年下半年完工。換言之，該計劃推出至今接近10年，7個項目中只有位於大埔的1個已落成，並僅能提供80個宿位。

民政事務局指出，現時按「青年宿舍計劃」進行的項目共7個，分別由7間不同非政府機構負責興建及營運，估計合共可提供3,428個宿位，而相關宿位租金定價不能超過鄰近地區面積相若單位市值租金的60%。不過，計劃推出多年，只有香港青年協會位於大埔的項目於上年落成，並只能提供80個宿位，其餘則尚未完成建造工程，或仍處於立法會審議階段。

當局指出，女童軍工程計劃的用地位於九龍渡船街與佐敦道交界，將在新總部設施之上興建青年宿舍，以自負盈虧的形式營運，預計可提供576個宿位。該局預計，青年宿舍工程的費用總額預算為7.66億港元，將全數由基本工程儲備基金承擔，女童軍亦會負責承擔有關營運和保養青年宿舍所引致的經常性開支。

至於東華三院上環項目，有關用地位於上環文武廟旁空置的李西疇紀念小學校舍，預計建成後可提供約302個宿位。該局指出，由於項目選址毗鄰文武廟，東華三院在前期顧問研究階段已完成文物影響評估，並在設計青年宿舍細則時加入適當元素，包括把宿舍的地下用作文化廣場等，以進一步提升項目與文武廟的視覺和設計協調。