57%受訪者不滿特首施政方針　近70%人不滿政府抗疫表現

本港新冠肺炎疫情持續，外界對去年底公布的《施政報告》反應兩極。有機構今午（5日）發布最新調查顯示，有54%受訪者不滿《施政報告》，更有57%受訪者不滿特首林鄭月娥的施政方針。在抗疫方面，近70%受訪者不滿政府應對新冠肺炎的表現。

香港民意研究所在去年12月18日至22日以隨機抽樣電話訪問形式，訪問1,014名18歲或以上的香港居民。調查顯示市民對《施政報告》的滿意率淨值為-41%，平均量值為2.1分，即整體上接近「幾不滿」。至於特首施政方針方面，滿意率淨值為-42%，平均量值為2.1，即整體上接近「幾不滿」。而最新疫後復常指數為18.8，即有近20%受訪者認為政府可放寬限聚措施，換言之有近81%受訪者持相反意見。

另外，香港民研亦在去年12月28日至31日訪問超過9,500名市民，當中包括804人來自代表群組及8,726人來自自結群組。結果顯示，64%代表群組受訪者表示不滿政府的抗疫表現，另外自結群組更有71%受訪者表示不滿。

香港民研副行政總裁鍾劍華指，近兩年的《施政報告》是過去20多年以來最低分，原因與特首施政作風有關，令市民不再認為《施政報告》是政府與民間的協約，而特首亦未如以往積極與社會互動，社會與政治體制關係愈來愈疏離，即使政府列出數百項措施，公眾亦不會對此感高興，難以說服公眾政府正領導整個社會。