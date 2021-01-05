入股護老集團被指未付足款　鄧成波家族被追逾2.6億

「舖王」鄧成波家族去年入主上市公司松齡護老集團，以逾7.7億港元購入其持股公司接近4.7億股股份。但賣方現在指鄧氏一方未有按照原定協議付款，昨日（4日）入稟高院原訟庭，向鄧成波及其太太與兩名兒子、以及其家族旗下7間公司，追討未付的2.65億港元。除追討貸款外，交易賣方昨日亦另外興訟，向鄧氏一方追討一筆相關的按揭貸款。

本案原告Pine Active Care Limited為海外公司，亦是松齡護老集團的股東。至於被告則包括鄧成波、其太太葉少萍、其兒子鄧耀昇和鄧耀邦，以及他們直接或間接持有的7間公司。而鄧耀昇和鄧耀邦，現在分別是松齡護老集團的主席及非執行董事。

原告在入稟狀稱，在去年2月初與鄧成波鄧耀昇父子訂立協議，鄧氏父子會以約7.73億港元買入逾4.694億股松齡護老集團之股份。有關交易之安排包括，原告在訂立協議的同時，再向鄧氏父子批出一筆5億港元的貸款，有關款項應在去年9月中還清。

原告表示，鄧氏父子在訂立協議後不足一星期，便取得相關的松齡護老集團股份。到去年5月，原告再與葉少萍、鄧耀邦及其他被告公司訂立擔保協議及股份押記協議，以確保各被告履行還款義務。

不過被告始終未有如期清還全部款項，截至去年12月31日，被告仍欠原告超過2.65億港元未付。原告因此要求法庭頒令各被告清還欠款，並就違反貸款、擔保與股份押記協議，向原告作出賠償。

除上述追討貸款案外，原告昨日另外入稟，向鄧成波鄧耀昇父子、及新港酒店有限公司追討按揭貸款。原告表示，鄧氏父子與新港酒店在去年5月26日，將九龍城太子道西349號地皮抵押予原告，以確保他們清還涉及上述股份交易的約2.7億港元欠款。由於欠款未清，原告現要求法庭頒令，讓原告接收抵押地段，及要被告清還款項。