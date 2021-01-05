Bitcoin泡沫急膨脹　爆煲恐累全球經濟

被外界廣泛批評為「金融騙局」的虛擬貨幣「龍頭」比特幣（Bitcoin）泡沫不斷膨脹，最終恐禍及整個金融市場！其價格近日大上大落，前日(3日)曾飆升至逾3.4萬美元高峰，之後又在24小時內急挫近兩成，一度跌穿2.8萬美元，其後又炒上，吸引了一大班投機者入場。必須留意的是，比特幣並非法定貨幣，其價值沒有官方支持，就連「股神」巴菲特也表明絕不沾手。

比特幣屬於網上流通的虛擬商品，由於貨源極度歸邊，具高度投機性。交易平台CryptoCompare數據顯示，其今日(5日)重上3.2萬美元關口，最高及最低價相差近3,000美元。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁認為，價格如此波動是由於其價值取決於所有交易者的共識，「即交易者認為其值10美元，在市場上就值10美元」。因此，投資比特幣風險極大，預計短期內價格波動持續，由於近年全球不少投資者及國際機構跟風買入比特幣等虛擬貨幣，倘若「爆煲」，恐牽連環球經濟及股市。

虛擬貨幣目前並不受監管，連巴菲特也揚言永遠不會買入，直指是「老鼠藥」，意思是不會產生任何有價值的東西，純粹是投機行為。更有分析指，比特幣價值激增，將加劇企業和個人電腦資訊安全的風險，因遭「黑客」偷取的機會急升。