港府或探討規管家庭聚會　專家指難「一刀切」規管

陳肇始稱或會探討規管家居內的家庭聚會，意味市民在今個農曆新年或難以濟濟一堂。

港府昨(4日)宣布延長現行社交距離措施多兩周，並預告農曆新年放寬措施的機會亦較微，食物及衞生局局長陳肇始今早(5日)透露，有需要時會探討規管家居內的家庭聚會，意味市民在農曆新年或難以濟濟一堂，歡度新年！有傳染病專家認為，每個家庭聚集都有不同的考慮因素，難以透過法例「一刀切」規管，擔心有關做法會適得其反。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現行制度下難以透過法例「一刀切」規管家庭聚會，需視乎不同聚會的原因，要人性化處理，例如家中長者若出現嚴重生理問題，需要較多後輩照顧，或長者在農曆新年期間希望見見自己的孫兒，趁機聚一聚。他又指，即使不幸出現家庭群組爆發，相信追蹤工作不會太難。

梁擔心，若將資源放在控制傳播風險不高的地方，不單減低防控成效，市民的承受能力都會下降。觀乎歐美國家推出的封城令，除未能夠在短時間將確診數字清零，當一旦放寬禁令後，疫情更出現反彈情況。因此，他認為市民自律控制跨家庭聚會的人數，抗疫成效會更高。

他又指，大量市民於長假期間到公眾場所聚集，例如逛商場、公園野餐或超市辦年貨等，都會增加播毒風險，故認為當局需優先處理相關場所。他續稱，當局未必需要強行關閉有關處所，或可透過與商界合作控制人流。