英國院校取消今年公開試　逾千名港留學生受影響

英國新冠肺炎疫情嚴峻，英國政府宣布取消今年的公開試，逾千名本港留學生受影響。有升學機構預料，英國院校將沿用去年的「中央評估成績」（Centre Assessed Grades, 下稱 CAG），即綜合學生模擬考成績及日常表現等作最後成績，惟赴英航班陸續取消下，不少留學生⽬前仍滯留香港，預料單憑網上學習的滯留港學⽣評分或受影響。

隨英國新冠肺炎病毒變種致疫情升溫，英國政府宣布取消今年會考（GCSE）及⾼考（A-Level），並即日起關閉中⼩學，改為遙距網上學習，直⾄2⽉期中假期（Half term）。升學中⼼英識教育引述英國院校指，預料將沿⽤去年引進的CAG作最後成績，評核⽅法是由學校老師綜合學⽣的模擬考成績及⽇常表現上呈預期分數，預計約1,200名香港留學生受影響。

英識教育資深顧問陳元炫表示，由於疫情影響，有7成港生回港過聖誕，但赴英航班陸續取消，不少留學生滯留香港。陳指這些學生首當其衝最受到影響，因為以CAG評分及網上學習，學生需要付更多時間及努力以爭取較佳成績，⽽香港與英國的時差無疑有礙學習。

許太育有一子一女，同是英國留學生，他們12月初趁假期返港，原打算1月下旬返回英國，惟得知英國取消公開試後，子女都擔心滯留香港會影響模擬考試成績，以及日常表現評分受損，希望更改機票，提早返回校園。