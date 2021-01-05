反修例案：跑馬地警署縱火案再訊　被告母親被控妨礙司法公正

跑馬地警署於去年3月30日被人投擲汽油彈，事後有5人被控，包括一對兄弟，其中4人被控縱火罪，另一人被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。事隔大半年後，警方再次拘捕被控兄弟的母親，並控告她與其幼子串謀妨礙司法公正。新舊兩案今（5日）在東區法院提訊，各被告暫毋須答辯，裁判官錢禮將兩宗案件押後至2月8日再訊，待控方準備文件將案轉介至區域法院處理，屆時再將兩案合併。6名被告獲准保釋候審。

被告依次為駕駛導師甘偉達（44歲）、售貨員倪永聰（23歲）、髮型師區躍南（22歲）、送貨工人黃浩程（18歲）及售貨員倪炳楠（20歲），其中倪永聰及倪炳楠為兄弟。他們的母親丁鳯霞（43歲），報稱任職售貨員，今亦也一同提訊。

首4名被告被控於去年3月30日，在跑馬地警署外非法用火損壞屬於陳司橋的一輛私家車，以及跑馬地警署的牆壁和地面。

第5被告倪炳楠則被控於去年5月26日，在灣仔交加街6號地下保管24個空玻璃樽、32罐卡式石油氣瓶、一罐和一樽天拿水、4罐汽油及3袋木塞。他與其母另被控於同日同地串謀妨礙司法公正，摧毁與刑事調查有關的證據。

據了解，警方調查案件期間，發現第5被告在工作的時裝店內疑有易燃物品，當時他正將一些潤滑劑倒入廁所，他曾向警方表示「阿媽叫我沖走啲嘢」。警方曾拘捕其母，惟當時沒有檢控她。