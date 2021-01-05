港鐵評分續跌僅得46.5分　創08年以來新低　

香港民意研究所於去年11月9日至13日，就每年一次的企業社會責任進行調查，並訪問了1,005位市民。調查顯示，18個機構中有16個評分均下跌，在本地公共交通機構中，港鐵的評分按年下跌0.8分，連跌多年，只得46.5分，再創2008年有紀錄以來新低，。在本地銀行及金融服務公司中，滙豐銀行和中國銀行則分別得46.3及45.4分，當中滙豐銀行評分的跌幅尤為巨大，較去年下跌近13%，而恒生銀行表現最好有56.5分，三間銀行的評分均為2008年有紀錄以來新低。

對於港鐵評分下跌，香港民研副行政總裁鍾劍華指出，港鐵以往形象較好，惟面對工程醜聞、因管理不善而超支、票價調整及受早前社會事件影響，令其形象走向負面。香港恒生大學社會科學系高級講師陳永浩則認為，機構評分下跌涉及不同的因素，包括市民關注公司資本背景，但在現時政情與經濟下滑的影響下，有關評分普遍下跌都是可理解，但認為企業需要做好生意，令市民覺得「不會趁火打劫」，他舉例指有超級市場取得政府津貼後，先調高貨品價格再減價，予人感覺極不老實。