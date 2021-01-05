曾國衞認為區議員屬公務人員　正研究修例是否包括區議員宣誓

政府計劃今年內修訂《宣誓及聲明條例》等本地法律，以落實全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋及《港區國安法》等規定。立法會政制事務委員會今(5日)舉行會議，有議員關注有關條例是否涵蓋區議員。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，有關落實《基本法》104條解釋的本地條例修訂工作已接近尾聲，今年初將提交立法會，惟當局正研究如何界定公職人員範圍，現時未有確切指明今次法例修訂中是否包括區議員宣誓。

在會議上，議員葛珮帆關注有關公職人員宣哲是否涵蓋區議員，她指現時有區議員已表明不會作宣誓，希望局方可交代如他們不宣誓的後果。另有議員亦指，已留意到有區議員透過區議會平台對抗國家，如未及時處理區議員宣誓工作，將向社會表達不正確信息。

曾國衞回應指，有關落實人大就《基本法》第104條的解釋的本地條例修訂工作已接近尾聲，希望今年初可交到立法會審議。至於區議員方面，他指《港區國安法》已明確說明，市民參選或就任公職時，需要簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，及效忠香港特別行政區，惟當中未有就任公職或公務人員寫上明確定義，為了更好落實有關規定，當局正進行研究如何介定公職人員範圍。

至於區議員是否應被列為公務人員，曾指個人認為有需要，但局方需要再進一步研究有關宣誓安排及違反誓言後如何處理，現時未有確切說法在今次本地法例修訂工作中是否包括區議員宣誓安排。